Facebook выделит $10 млн на борьбу с расовой несправедливостью

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что консультанты компании ищут организации на местном и национальном уровнях, которые занимаются вопросами расового правосудия и смогут эффективно использовать средства.

Цукерберг: Facebook должна больше заботиться о безопасности людей и гарантировать беспристрастность Фото: Mark Zuckerberg / Facebook

Facebook выделяет $10 млн организациям, которые занимаются вопросами расового правосудия. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

"Организации, борющиеся за справедливость, тоже нуждаются в финансировании, поэтому Facebook выделяет дополнительные $10 млн группам, которые занимаются вопросами расового правосудия. Мы работаем с нашими консультантами по гражданским правам, чтобы выбрать организации на местном и национальном уровнях, которые смогут наиболее эффективно использовать эти средства", – заявил Цукерберг.

По его словам, он и его жена Присцилла Чан лично прилагают усилия к улучшению системы уголовного правосудия, где расизм наиболее укоренился.

"Чан Цукерберг ежегодно инвестирует $40 млн в организации, которые работают над преодолением расовой несправедливости", – добавил он.

Цукерберг отметил, что соцсеть Facebook должна делать больше, чтобы поддерживать равенство и безопасность для сообщества афроамериканцев.

"Как бы трудно ни было на это смотреть, я благодарен, что [одна из свидетелей инцидента] Дарнелла Фрейзер опубликовала в Facebook свое видео убийства Джорджа Флойда, потому что нам всем нужно было это увидеть. Нам нужно знать имя Джорджа Флойда. Но ясно, что Facebook должна больше заботиться о безопасности людей и гарантировать беспристрастность", – подчеркнул основатель соцсети.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Комендантский час ввели в 25 городах 16 штатов. На территорию 12 штатов и округа Колумбия вошли войска Национальной гвардии.