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20 мая, 2020
 
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"Новая реальность". Цукерберг обнародовал фото жены с ножницами в руках

По словам генерального директора Facebook Марка Цукерберга, он измеряет продолжительность карантина количеством стрижек в домашних условиях.

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За время карантина жена Цукерберга стригла его два раза
За время карантина жена Цукерберга стригла его два раза
Фото: zuck / Instagram

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен во время домашней стрижки. В роли парикмахера выступила супруга Цукерберга Присцилла Чан.

"Новая реальность. Карантин длиной в две стрижки", – подписал он публикацию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Чтобы предотвратить стремительное заражение людей, многие страны ввели карантин, ограничив работу парикмахерских, спортивных залов и заведений общественного питания.

Социальная сеть Facebook была основана Цукербергом в 2004 году. В настоящий момент она является крупнейшей в мире. Цукерберг и Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. В 2012 году пара зарегистрировала отношения. 1 декабря 2015-го супруги объявили о рождении дочери Максимы Чан Цукерберг. 28 августа 2017 года Чан родила вторую дочь – Августу.

Теги: США, Марк Цукерберг, карантин, Присцилла Чан, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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