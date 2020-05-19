"Новая реальность". Цукерберг обнародовал фото жены с ножницами в руках

По словам генерального директора Facebook Марка Цукерберга, он измеряет продолжительность карантина количеством стрижек в домашних условиях.

За время карантина жена Цукерберга стригла его два раза Фото: zuck / Instagram

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен во время домашней стрижки. В роли парикмахера выступила супруга Цукерберга Присцилла Чан.

"Новая реальность. Карантин длиной в две стрижки", – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram New normal: this lockdown is officially two haircuts long. Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck) 16 Май 2020 в 2:42 PDT

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Чтобы предотвратить стремительное заражение людей, многие страны ввели карантин, ограничив работу парикмахерских, спортивных залов и заведений общественного питания.

Социальная сеть Facebook была основана Цукербергом в 2004 году. В настоящий момент она является крупнейшей в мире. Цукерберг и Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. В 2012 году пара зарегистрировала отношения. 1 декабря 2015-го супруги объявили о рождении дочери Максимы Чан Цукерберг. 28 августа 2017 года Чан родила вторую дочь – Августу.