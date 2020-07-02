Деми Мур с юмором отреагировала на призыв коллег продолжать носить маски

Американская актриса Деми Мур показала, как выглядит с нанесенной на лицо косметической маской.

Американская актриса Деми Мур опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с косметической маской на лице.

"Другая маска на лице. Оставайтесь в безопасности", – подписала публикацию артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The other face mask Stay safe everyone and #wearamask!! Публикация от Demi Moore (@demimoore) 1 Июл 2020 в 9:34 PDT

Накануне ее коллега Дженнифер Энистон обратилась в соцсетях к фолловерам с призывом продолжать носить маски, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

Актриса решилась на публичное заявление после того, как стало известно о резком увеличении количества заболевших в США после ослабления карантина.

С аналогичной просьбой обратился к подписчикам генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,7 млн, из них 516 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по числу больных и количеству летальных случаев: там заразилось свыше 2,68 млн человек, из них более 128 тыс. скончались.

Ведущий американский инфекционист, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что количество ежедневных случаев инфицирования коронавирусом в США может превысить 100 тыс.