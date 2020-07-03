В США за сутки коронавирусом заразились более 55 тыс. человек. Это абсолютный рекорд в мире с начала пандемии

Предыдущий рекордный суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией был зарегистрирован 19 июня в Бразилии и составил 54,77 тыс. человек. В США за прошедший день заболело на 500 человек больше.

В Соединенных Штатах в течение 2 июля коронавирусная инфекция была подтверждена у 55 274 человек, что является абсолютным максимумом для любой отдельно взятой страны с начала пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Предыдущий рекорд – 54 771 случай инфицирования за сутки – был зарегистрирован в Бразилии 19 июня.

Агентство отмечает, что резкий рост количества заболевших в течение последних двух недель наблюдается в 37 из 50 штатов. Так, во Флориде за сутки было подтверждено более 10 тыс. случаев инфицирования, в Техасе – 8 тыс.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах достигло 2,75 млн, из них умерли почти 129 тыс. человек, выздоровели около 780 тыс.