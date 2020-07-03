На людях сейчас испытывают 17 вакцин от коронавируса – ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Энао-Рестрепо заявила, что испытания проходят четыре типа вакцин и ВОЗ настроена оптимистично.

Эксперты полагают, что коронавирус будет представлять угрозу до изобретения вакцины Фото: EPA

В настоящее время испытания на добровольцах проходят 17 вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 2 июля заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения по исследованиям и разработке Анна Мария Энао-Рестрепо. Видео пресс-конференции опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.

По ее словам, стадию клинических исследований проходят четыре типа вакцин. Организация, заявила Энао-Рестрепо, настроена оптимистично.

Представитель ВОЗ добавила, что дальше всех в исследовании продвинулись представители Оксфордского университета. Сейчас вакцина проходит третью стадию клинических испытаний.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 3 июля в мире коронавирусом заразились почти 10,9 млн человек, 5,75 млн из них уже выздоровели, более 521 тыс. скончались.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

В настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру.