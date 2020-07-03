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Болтон заявил, что Трамп не хотел слушать доклады разведки по РФ

Президент США Дональд Трамп не хотел слушать негативную информацию, связанную с Россией и президентом Владимиром Путиным, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

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Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го
Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го
Фото: ЕРА

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью CNN рассказал, что президент Дональд Трамп часто злился, когда советник докладывал ему разведывательную информацию, касающуюся России.

"Я думаю, что у меня достаточно "шрамов" из-за докладов Трампу данных о России, о которых он, вероятно, не хотел слышать. И я могу сказать, что согласен с сообщениями других бывших чиновников о том, что Трамп не хотел слушать негативную информацию, связанную с российским президентом Владимиром Путиным", – отметил Болтон.

По его словам, все вокруг понимают характер деятельности России, кроме самого Трампа.

Болтон добавил, что разведсообщество продолжало информировать Трампа, чтобы справиться с российскими угрозами, однако обычно президент "ворчал и жаловался по этому поводу".

Джон Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

В США вышла книга Болтона The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло").

16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они "изобилуют секретной информацией". Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику "очень серьезными криминальными проблемами", если книга таки будет опубликована. Федеральный суд округа Колумбия отказал администрации президента Трампа в требовании запретить выход книги бывшего советника.

Американские СМИ опубликовали отрывки из книги Болтона. Бывший советник Трампа привел в мемуарах несколько историй, когда президент США делал нелепые заявления о международных делах. Например, в 2018 году, накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп интересовался у помощников, является ли Финляндия частью России или это "некий российский сателлит". Кроме того, Болтон рассказал, что в частном порядке Трамп не раз выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, введенными в отношении России, "подолгу ворчал и жаловался", хотя публично их отстаивал.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Джон Болтон
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