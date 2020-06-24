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"Они пытались меня поиметь". Болтон написал в мемуарах, что Трамп постоянно употреблял слово fuck, говоря об Украине

Во время совещания 23 мая 2019 года президент США Дональд Трамп постоянно матерился, говоря об Украине, и категорически не соглашался на визит президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал в мемуарах экс-советник главы Белого дома Джон Болтон.

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Болтон утверждает, что Трамп не сдерживал себя, говоря об Украине
Болтон утверждает, что Трамп не сдерживал себя, говоря об Украине
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп нецензурно ругался, говоря об Украине. Об этом в своих мемуарах The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло") написал бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Книга вышла в печать 23 июня, ее отрывки доступны в Google.

23 мая 2019 года Трамп в Вашингтоне общался с членами делегации США, которые вернулись из Киева с инаугурации президента Владимира Зеленского: министром энергетики Риком Перри, послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом, спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером и сенатором Роном Джонсоном. О содержании разговора Болтон узнал от своего помощника Чарльза Куппермана.

"Это было нечто. Трамп говорил: "Я не хочу, мать его, вести дела с Украиной! Они, бл...дь, атаковали меня, и я даже не понимаю за что. Спросите Джо Ди Дженову (бывший федеральный прокурор. – "ГОРДОН"), он знает. Они пытались меня поиметь. Они коррумпированы. Я, мать вашу, не с ними", – утверждает автор мемуаров.

Волкер якобы попытался перевести разговор на тему актуальной ситуации в Украине, но Трамп оборвал его: "Меня это не еб...т!"

Перри попросил у президента 90 дней на налаживание контактов с новой украинской властью. Это вызвало новую вспышку гнева: "Украина пыталась меня убрать. Я, бл...дь, не заинтересован помогать им".

Трамп заявил, что Зеленский должен знать, что в Белом доме думают по поводу его страны. В конце концов он поручил Перри заниматься украинской темой, но добавил, что не хочет принимать новоизбранного президента Украины.

Всего в ходе совещания Трамп семь раз употребил слово fuck, не считая других нецензурных слов. Болтон пишет, что глава Белого дома был убежден в том, что Украина помогала в 2016 году его конкурентке Хиллари Клинтон, а в 2020-м выступит в поддержку вероятного кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они "изобилуют секретной информацией". Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику "очень серьезными уголовными проблемами", если книга таки будет опубликована. Федеральный суд округа Колумбия отказал администрации президента в требовании запретить выход книги бывшего советника.

В 2019 году личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, будто располагает доказательствами того, что украинские политики пытались повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году.

Комитет Сената США по вопросам разведки не нашел доказательств вмешательства Украины в президентскую кампанию. В американской разведке считали, что с 2017 года Россия распространяла конспиративные теории, чтобы убедить США в том, что не Москва, а Киев ответственен за взломы сервера национального комитета Демократической партии и другие попытки вмешательства в выборы, писала The New York Times.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. В Киеве ожидали, что на нее приедет вице-президент Майк Пенс, однако список членов делегации возглавил Перри. Как следовало из рассекреченной 26 сентября жалобы американского разведчика, Трамп лично распорядился, чтобы Пенс не ездил в Украину.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Хиллари Клинтон, инаугурация, мемуары, Владимир Зеленский, Курт Волкер, Джон Болтон, Рик Перри, Гордон Сондленд
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