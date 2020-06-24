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Большинство американцев хотят, чтобы Болтон под присягой дал показания о возможных преступлениях Трампа

Около 58% американцев хотели бы, чтобы бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон под присягой дал показания о вероятных правонарушениях со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos. В частности, за заслушивание показаний Болтона выступил 81% респондентов-демократов и 37% опрошенных республиканцев. 41% опрошенных считают, что сведения, изложенные в книге Болтона, могли бы стать основанием для начала новой процедуры импичмента в отношении Трампа. В то же время 39% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы Конгресс начинал новое расследование; еще 20% затруднились сказать, как они относятся к такой инициативе.

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