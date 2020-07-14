В этом году хасиды не приедут в Умань на Рош а-Шана – совещание в МИД Украины

Из-за эпидемической ситуации с коронавирусом в Израиле и Украине прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош а-Шана в традиционном формате в этом году невозможно. Органам власти в Украине поручено рассмотреть альтернативные варианты празднования.

В Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира Фото: ЕРА

В Министерстве иностранных дел Украины пришли к мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош а-Шана в традиционном формате в этом году невозможно. Об этом говорится в документе за подписью заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, копию которого в своем Facebook обнародовал мэр Умани Александр Цебрий.

Такое решение было принято потому, что Израиль находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также сложности в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

В ходе встреч и переговоров главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко с директором департамента международного сотрудничества министерства здравоохранения Израиля Ашером Шальмоном израильская сторона сообщила, что с пониманием воспримет отмену международного паломничества в Умань в 2020 году, однако попросила заблаговременно сообщить об официальной позиции украинской стороны.

"При этом прослеживаются попытки политизировать вопрос паломничества хасидов в Умань в этом году, в частности, карантинные ограничения и запреты преподносятся некоторыми организациями как пример "антисемитизма" некоторых представителей украинской стороны и т.д. Соответственно, существует насущная потребность выработки согласованной государственной позиции и соответственного решения об организации празднования Рош а-Шана иудейской общиной в этом году", – говорится в сообщении.

По результатам совещания, Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручили рассмотреть вопрос об усилении ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий, а причастным центральным органам исполнительной власти и местным органам власти – рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В этом году празднование пройдет с 18-го по 20 сентября.