Иммунолог Лапий: Надо пройти рутинную вакцинацию, чтобы осенью мы не получили вдобавок к коронавирусу и гриппу наплыва пациентов с корью и дифтерией

Низкий охват населения вакцинацией может привести к вспышке кори в Украине. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

"Во всех странах (а в Украине особенно сильно) снизился уровень рутинной вакцинации. Такая ситуация отмечается из-за эпидемии коронавируса. Но если говорить о других странах, то они хотя бы раньше имели достаточно высокий уровень охвата населения вакцинацией, а Украина продолжительный период не достигала должного уровня", – сообщил Лапий.

По его словам, с начала года растет количество случаев кори.

"Министерство здравоохранения заявило о резком падении объемов вакцинации в апреле 2020 года. А учитывая, что осенью высока вероятность второй волны COVID-19 и еще будет грипп, мы физически не сможем обеспечить выполнение календаря прививок до конца текущего года. Это особенно критично в отношении кори. Случаи заболевания в Украине есть и сейчас. С начала 2020 года официально зарегистрировано более 400 случаев. При настолько низком охвате населения вакцинацией вполне вероятно, что мы можем получить еще и вспышку кори в Украине", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что людям важно заранее позаботиться о вакцинации, чтобы в сезон гриппа разгрузить больницы.

"Пока межсезонье и в наличии достаточное количество доз вакцины, надо максимально мобилизоваться и пройти вакцинацию. Это позволит осенью разгрузить медицинские учреждения, чтобы мы вдобавок к коронавирусу и гриппу не получили еще и наплыв пациентов с корью, дифтерией и другими опасными инфекциями", – заявил Лапий.

Иммунолог Лапий: В мире уже дефицит вакцин от гриппа. Если и в Украине вырастет спрос, вакцины может не быть в достаточном количестве. Читайте полную версию интервью

Центр общественного здоровья Украины сообщил, что 1 июня только 28,3% украинских детей до года получили вакцинацию от кори, паротита и краснухи (КПК). При таком темпе к концу года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

В мае министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в Украине снизился уровень вакцинации от кори, краснухи и паротита на 20% за первый квартал 2020 года. Он отметил, что в ведомстве готовят письма к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс вакцинации.

Украина попала в пятерку стран с наибольшими показателями заболеваемости корью в 2018 году. Перед ней оказались только Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали, сообщали во Всемирной организации здравоохранения.