Только 28,3% детей в Украине вакцинировались от кори – Центр общественного здоровья

По расчетам нынешней тенденции, до конца года охват прививками детей достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета – необходимых 95%.

За пять месяцев 2019 года вакциной КПК было привито 41,9% детей до года Фото: depositphotos.com

По состоянию на 1 июня только 28,3% украинских детей до года получили вакцинацию от кори, паротита и краснухи (КПК). Об этом 16 июля сообщает Центр общественного здоровья.

По расчетам нынешней тенденции за пять месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета – необходимых 95%.

За пять месяцев 2019 года вакциной КПК было привито 41,9% детей до года. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%, отметили в ЦОЗ.

В начале июля министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что уровень иммунизации в Украине среди детей в июне немного увеличился.

В мае Степанов говорил, что в Украине снизился уровень вакцинации от кори, краснухи и паротита на 20% за первый квартал 2020 года. Он отметил, что в ведомстве готовят письма к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс вакцинации.

Украина попала в пятерку стран с наибольшими показателями заболеваемости корью в 2018 году. Перед ней оказались только Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали, сообщали во Всемирной организации здравоохранения.