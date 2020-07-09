Уровень вакцинации детей в Украине в июне немного увеличился – Степанов

В мае 2020 года только 30% детей получили вакцины от кори, краснухи и паротита согласно графику, в июне количество иммунизаций увеличилось, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Уровень иммунизации в Украине среди детей в июне немного увеличился. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что в конце мая было зафиксировано существенное снижение уровня вакцинации.

"В частности, снижение уровня вакцинации КПК [корь, паротит, краснуха] среди детей было на 30–40% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Европейская комиссия, проводившая соответствующий мониторинг, отнесла Украину к странам с высоким риском распространения этих заболеваний", – сказал Степанов.

По его словам, только 30% детей получили все три вакцины согласно графику.

"В то же время в июне количество иммунизаций увеличилось. Сейчас собираем точную информацию", – добавил министр.

Он призвал родителей вакцинировать детей согласно календарю прививок.

В мае Степанов говорил, что в Украине снизился уровень вакцинации от кори, краснухи и паротита на 20% за первый квартал 2020 года. Он отметил, что в ведомстве готовят письма к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс вакцинации.

Украина попала в пятерку стран с наибольшими показателями заболеваемости корью в 2018 году. Перед ней оказались только Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали, сообщали во Всемирной организации здравоохранения.