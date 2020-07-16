Иммунолог Лапий: В мире уже дефицит вакцин от гриппа. Если и в Украине вырастет спрос, вакцины может не быть в достаточном количестве

С начала 2020 года официально зарегистрировано более 400 случаев. При настолько низком уровне охвата населения вакцинацией вполне вероятно, что мы можем получить еще и вспышку кори в Украине



– В Киевской школе экономики создали эпидемиологическую модель распространения COVID-19 в Украине. Предполагается, что у нас в реальности 185 тыс. случаев коронавируса, а не 55 тыс., как утверждает официальная статистика. По вашему мнению, сколько людей переболеет до того, как мы получим защиту в виде вакцины?

– Все будет зависеть от силы второй волны COVID-19. По прогнозам, ее начало ожидается осенью 2020 года. Можно провести аналогию с "испанкой" 1918 года. Тогда основное количество заболевших и тяжелых случаев было зафиксировано именно во время второй волны эпидемии. Многие ученые считают, что и в случае с COVID-19 основная нагрузка придется на вторую волну. Не хочется, чтобы эти прогнозы осуществились. Но именно после этого этапа мы увидим, сколько людей переболеет и как мы в целом будем получать иммунитет к коронавирусу.

– Вторая волна коронавируса ожидается осенью, но у нас обычно с октября начинается сезонный подъем ОРВИ и гриппа...

– Именно поэтому есть рекомендации ВОЗ и профессиональных медицинских организаций о вакцинации против гриппа. Прививка от гриппа не защищает от COVID-19, но она позволит предупредить чрезмерную нагрузку на систему предоставления медицинской помощи. Потому что больницам придется одновременно принимать пациентов и с коронавирусом, и с гриппом.

Сейчас нужно говорить вот о чем. Во всех странах (а в Украине особенно сильно) снизился уровень рутинной вакцинации. Такая ситуация отмечается из-за эпидемии коронавируса. Но если говорить о других странах, то они хотя бы раньше имели достаточно высокий уровень охвата населения вакцинацией, а Украина продолжительный период не достигала должного уровня.

Министерство охраны здоровья заявило о резком падении объемов вакцинации в апреле 2020 года. А учитывая, что осенью высока вероятность второй волны COVID-19 и еще будет грипп, мы физически не сможем обеспечить выполнение календаря прививок до конца текущего года. Это особенно критично в отношении кори. Случаи заболевания в Украине есть и сейчас. С начала 2020 года официально зарегистрировано более 400 случаев. При настолько низком охвате населения вакцинацией вполне вероятно, что мы можем получить еще и вспышку кори в Украине.

Поэтому, пока межсезонье и в наличии достаточное количество доз вакцины, надо максимально мобилизоваться и пройти вакцинацию. Это позволит осенью разгрузить медицинские учреждения, чтобы мы вдобавок к коронавирусу и гриппу не получили еще и наплыв пациентов с корью, дифтерией и другими опасными инфекциями.

– От гриппа в этом сезоне лучше прививаться заранее?

– Надо вакцинироваться, как только вакцина станет доступной. Если она появится в сентябре, будет прекрасно. Если в октябре, – хорошо. И даже в ноябре тоже неплохо. Сразу надо делать прививку.

Но уже сейчас в мире наблюдается дефицит вакцин от гриппа, потому что на нее значительно вырос спрос. Производство вакцин очень специфическое. И возникают сомнения, что в этом сезоне у нас вакцина будет в достаточном количестве. Особенно если в Украине, как и в других странах, значительно повысится спрос. Поэтому уже сейчас, я знаю, Министерство здравоохранения ищет разные варианты для того, чтобы обеспечить хотя бы уязвимые группы населения вакциной от гриппа – это медработники и пациенты, которым нужна защита в первую очередь.

При коронавирусе может наблюдаться ситуация, когда после болезни иммунитет не всегда формируется, а после вакцинации он будет

– Ученые из Германии, Китая и Великобритании в результате исследований пришли к выводу, что у людей, переболевших коронавирусной болезнью, нет длительного иммунитета. Более того, коронавирус мутирует. Выходит, на прививку уже рассчитывать не приходится?

– Сегодня в научной среде действительно ведутся дискуссии о продолжительности иммунитета, наличии перекрестного иммунитета и так далее. Исследования продолжаются, и уверенно что-то утверждать пока не стоит. Рано говорить и о том, как долго после болезни сохраняются антитела – два-три месяца или больше.

Одна из дискуссий ведется вокруг того, существует ли перекрестный иммунитет к коронавирусу. Что это такое? Вирус SARS-CoV-2 мутирует. Такие данные есть. Но это не означает, что иммунитет не защитит нас, если мы встретились с одним вариантом вируса, а потом столкнемся с его мутировавшим вариантом.

Существует еще так называемый клеточный иммунитет. После встречи с вирусом или после прививки может наблюдаться снижение количества антител, но защита при этом сохраняется. Ее обеспечивает клеточный иммунитет. Так, например, работает иммунитет к вирусу гепатита В или кори. Со временем после вакцинации количество антител уменьшается, но защита сохраняется за счет клеточной памяти.

Еще интересный пример – вирус папилломы человека (ВПЧ). Часто иммунный ответ после встречи с этим вирусом непродолжительный или вообще не формируется. При следующем контакте с ВПЧ вероятность повторно инфицирования достаточно высокая. При этом из-за вируса могут развиться опасные для жизни болезни, такие как рак шейки матки.

Однако с помощью вакцинации можно сформировать устойчивый иммунный ответ. Вакцина против ВПЧ обеспечивает хорошую защиту. Подтвержденная продолжительность иммунного ответа около девяти лет. А математические модели дают возможность утверждать, что иммунитет сохраняется до 100 лет и больше.

По данному примеру с ВПЧ мы видим, что формирование иммунитета в результате естественного инфицирования и после вакцинации часто не взаимосвязаны. И при коронавирусе может наблюдаться ситуация, когда после болезни иммунитет не всегда формируется, а после вакцинации он будет. Такой вариант вполне возможен.

– Разработка вакцин ускоренными темпами ведется в США, Израиле, странах Евросоюза и Азии. Как думаете, до конца года фармкомпании успеют завершить исследования?

– Надо понимать, что до лицензирования вакцины проходят три фазы клинических исследований на людях. "Кандидаты" в вакцины, как правило, уже прошли две фазы – на первом и втором этапах изучают разные схемы вакцинации, как формируется иммунный ответ, возможные побочные эффекты и так далее.

Третья фаза – это уже изучение эффективности, когда изучают большое количество больных или инфицированных, вакцинированных и невакцинированных людей. Тут исследования охватывают тысячи пациентов. Этот этап более длительный, чем первые два. Он может занять от нескольких месяцев до полугода и даже больше. Некоторые вакцины уже вошли в третью фазу испытаний или только разворачивают ее сейчас.

Существует определенная коммерческая борьба между фармкомпаниями, особенно когда речь идет о закупках. И некоторые страны действительно выходят с инициативой о резервировании вакцины к производителям

– Когда в Украине может появиться вакцина от коронавируса?

– Я думаю, мы не будем среди первых стран, которые получат вакцину. У нас есть процедура регистрации и в чем-то "старая школа", которая не столько будет создавать препоны и ставить барьеры, сколько будет иметь страх и предрассудки.

В Евросоюзе тоже есть процедура регистрации. Но она одна и распространяется на все страны. Действует Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency, EMA), и если оно одобряет вакцину, то перед производителем открываются двери практически по всему ЕС.

Но это не означает, что вакцина сразу будет зарегистрирована у нас. Потому что есть процедура, ее, скорее всего, будут строго придерживаться, Нужна регистрация, которая проводится по инициативе производителя или дистрибьютора, и оценка досье. Придется платить деньги за регистрацию. И эти процедуры займут определенное время. А учитывая, что вакцина от COVID-19 новая, то, скорее всего, наши эксперты, вовлеченные в процедуру регистрации, будут очень осмотрительны, даже когда прививки будут повсеместно делать в США, Канаде, ЕС, Японии.

– То есть проблема не в том, что уже сейчас правительства многих стран ведут переговоры с производителями, что они могут себе позволить первыми купить продукт, а мы нет?

– Партнерские отношения между государствами и производителями вакцин всегда имели место из-за эксклюзивности продукта. Фармкомпании должны понимать, сколько доз они могут выпустить, сколько может быть востребовано, как планировать производство и так далее. А также предоставить информацию странам, чтобы и правительства могли строить планы.

Надо понимать, что существует определенная коммерческая борьба между фармкомпаниями, особенно когда речь идет о закупках. И некоторые страны действительно выходят с инициативой о резервировании вакцины к производителям. Но эта ситуация сравнима с тем, что вы пришли в магазин, выбрали понравившуюся вещь и просите ее придержать. Вещь понравилась, но вы за нее еще не заплатили, она не стала вашей, если вы за ней вовремя не придете, ее снова выставят на продажу. Точно так происходит и с определенными договоренностями между правительствами и фармпроизводителями.