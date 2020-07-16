ГОРДОН
 
 
МИР

Распространению COVID-19 в Бразилии способствовали мясокомбинаты – эксперты

Федеральная прокуратура в Бразилии выяснила, что очаги распространения COVID-19 в центре и на юге страны были сгруппированы вокруг городов, где расположены мясокомбинаты.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Китай уже перестал покупать у Бразилии мясо
Китай уже перестал покупать у Бразилии мясо
Фото: ЕРА

Мясокомбинаты в Бразилии способствовали распространению COVID-19 как минимум в трех разных местах по всей стране. Об этом пишет издание The Guardian.

По данным бразильской конфедерации сельского хозяйства и животноводства, производство говядины приносит стране около $26 млрд в год, производство курицы – еще $8 млрд.

Мясные заводы в Бразилии оставались открытыми во время пандемии, работники их тесно сотрудничают друг с другом.

По словам Присцилы Шварц, прокурора отделения федеральной прокуратуры, ответственного за надзор за трудовым законодательством, условия труда на скотобойнях идеальные для распространения коронавируса.

Прокуратура выяснила, что очаги распространения COVID-19 в центре и на юге страны были сгруппированы вокруг городов, где расположены мясокомбинаты и жили рабочие.

Так, в штате Риу-Гранди-ду-Сул по состоянию на 23 июня коронавирусом были инфицированы 4957 работников с 32 заводов мясной промышленности – это треть от общего числа случаев заболевания в регионе.

Китай, который является крупнейшим торговым партнером Бразилии, приостановил импорт мяса с заводов, принадлежащих двум крупнейшим мясным компаниям страны BRF и JBS, в начале этого месяца.

Бразилия находится на втором месте в мире по распространению коронавирусной инфекции. По состоянию на сегодня там заболели 1 966 748 человек, 75 366 умерли и 1 350 098 излечились.

Во всем мире коронавирусом заразилось 13 516 656 человек, жертвами COVID-19 стали 583 450 человек, выздоровело 7 531 380.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: прокуратура, Бразилия, животноводство, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон занялась боксом
Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон занялась боксом
"Я верила и мечтала". Валевская позировала с наградами на лацкане пиджака
"Я верила и мечтала". Валевская позировала с наградами на лацкане пиджака
"Мое сердце разбито". Блум потерял домашнего питомца
"Мое сердце разбито". Блум потерял домашнего питомца
  Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
  Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
Грэм крупным планом показала, как кормит сына грудью. Видео
Грэм крупным планом показала, как кормит сына грудью. Видео
  "Это такая харизма, такой аромат одеколона". Сумская рассказала об отношениях с Винником
  "Это такая харизма, такой аромат одеколона". Сумская рассказала об отношениях с Винником
"Красивая пара". Матвиенко и Мирзоян позировали в бассейне в объятиях друг друга
"Красивая пара". Матвиенко и Мирзоян позировали в бассейне в объятиях друг друга
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
  "Дежавю/Позови". Пивоваров выпустил клип-дилогию. Видео
  "Дежавю/Позови". Пивоваров выпустил клип-дилогию. Видео
"Мама как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
Взгляд Собчак или Виторгана? В сети спорят, на кого больше похож трехлетний Платон
Взгляд Собчак или Виторгана? В сети спорят, на кого больше похож трехлетний Платон
"Как сучка перед вязкой". Полуголый Остапчук позировал с новой пассией
"Как сучка перед вязкой". Полуголый Остапчук позировал с новой пассией
Наталка Карпа поделилась снимками с отдыха на Черном море в Затоке
Наталка Карпа поделилась снимками с отдыха на Черном море в Затоке
"Папа, как ты можешь улыбаться в этом аду?" Отец Pіnk после второго курса химиотерапии сломал позвоночник
"Папа, как ты можешь улыбаться в этом аду?" Отец Pіnk после второго курса химиотерапии сломал позвоночник
"Слава, вам не жалко бедных животных?". Каминскую раскритиковали за свежее фото дочери
"Слава, вам не жалко бедных животных?". Каминскую раскритиковали за свежее фото дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS