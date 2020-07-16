Распространению COVID-19 в Бразилии способствовали мясокомбинаты – эксперты

Федеральная прокуратура в Бразилии выяснила, что очаги распространения COVID-19 в центре и на юге страны были сгруппированы вокруг городов, где расположены мясокомбинаты.

Китай уже перестал покупать у Бразилии мясо Фото: ЕРА

Мясокомбинаты в Бразилии способствовали распространению COVID-19 как минимум в трех разных местах по всей стране. Об этом пишет издание The Guardian.

По данным бразильской конфедерации сельского хозяйства и животноводства, производство говядины приносит стране около $26 млрд в год, производство курицы – еще $8 млрд.

Мясные заводы в Бразилии оставались открытыми во время пандемии, работники их тесно сотрудничают друг с другом.

По словам Присцилы Шварц, прокурора отделения федеральной прокуратуры, ответственного за надзор за трудовым законодательством, условия труда на скотобойнях идеальные для распространения коронавируса.

Прокуратура выяснила, что очаги распространения COVID-19 в центре и на юге страны были сгруппированы вокруг городов, где расположены мясокомбинаты и жили рабочие.

Так, в штате Риу-Гранди-ду-Сул по состоянию на 23 июня коронавирусом были инфицированы 4957 работников с 32 заводов мясной промышленности – это треть от общего числа случаев заболевания в регионе.

Китай, который является крупнейшим торговым партнером Бразилии, приостановил импорт мяса с заводов, принадлежащих двум крупнейшим мясным компаниям страны BRF и JBS, в начале этого месяца.

Бразилия находится на втором месте в мире по распространению коронавирусной инфекции. По состоянию на сегодня там заболели 1 966 748 человек, 75 366 умерли и 1 350 098 излечились.

Во всем мире коронавирусом заразилось 13 516 656 человек, жертвами COVID-19 стали 583 450 человек, выздоровело 7 531 380.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.