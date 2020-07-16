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Коронавирусом в мире заразились 13,5 млн человек

Жертвами COVID-19 во всем мире стали более 580 тыс. человек, выздоровели более 7,5 млн.

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США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса
США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 16 июля во всем мире коронавирусом заразилось 13 516 656 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 583 450 человек, выздоровело 7 531 380.

В США число инфицированных достигло 3 497 767, умерло 137 402, излечилось 1 075 882 человека.

В Бразилии заболело 1 966 748 человек, 75 366 умерших и 1 350 098 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболел 936 181 человек, 24 309 умерли, 592 032 выздоровели.

Далее следует Россия – 745 197 инфицированных, 11 753 умерших и 522 375 выздоровевших от COVID-19.

В Перу и Чили соответственно 337 751 заболевший и 12 417 умерших, 321 205 инфицированных и 7186 жертв коронавирусной болезни.

В Мексике сейчас 317 635 заразившихся и 36 906 погибших.

ЮАР обошла Великобританию – 311 049 инфицированных и 4453 умерших, согласно официальной статистике.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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