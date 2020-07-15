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ОБЩЕСТВО

В Украине опять выросло число новых случаев коронавируса, общее количество инфицированных превысило 55 тыс.

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 15 человек, общее количество умерших увеличилось до 1427, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом было выявлено во Львовской области и Киеве
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом было выявлено во Львовской области и Киеве
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине было подтверждено 836 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 15 июля Совет национальной безопасности и обороны.  

Таким образом, суточный прирост опять увеличился: до этого в течение трех дней фиксировали менее 700 новых случаев

Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине теперь составляет 55 607. 

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1427 человек (+15 за сутки). Вылечился 28 131 больной (+977 за сутки), 26 049 продолжают болеть. 

Больше всего новых случаев заражения, как и накануне, было выявлено во Львовской области (171) и Киеве (147). 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3935 человек с коронавирусом, в том числе 93 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома. 

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 827 157 тестирований на коронавирус (в том числе 13 675 – за последние сутки), еще 383 669 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:

  • Винницкая область – 2194;
  • Волынская область – 3117;
  • Днепропетровская область – 1155;
  • Донецкая область – 767;
  • Житомирская область – 1550;
  • Закарпатская область – 4112;
  • Запорожская область – 631;
  • Ивано-Франковская область – 3178;
  • Киев – 6497;
  • Киевская область – 3128;
  • Кировоградская область – 674;
  • Луганская область – 97;
  • Львовская область – 7425;
  • Николаевская область – 494;
  • Одесская область – 2314;
  • Полтавская область – 337;
  • Ровенская область – 4782;
  • Сумская область – 346;
  • Тернопольская область – 2292;
  • Харьковская область – 2787;
  • Херсонская область – 205;
  • Хмельницкая область – 922;
  • Черкасская область – 771;
  • Черновицкая область – 5208;
  • Черниговская область – 624.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2081609585297092

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,3 млн, из них более 7,39 млн вылечились, а более 578,6 тыс. умерли. 

Теги: Киев, Львовская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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