В Украине опять выросло число новых случаев коронавируса, общее количество инфицированных превысило 55 тыс.

За последние сутки в Украине было подтверждено 836 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 15 июля Совет национальной безопасности и обороны.
Таким образом, суточный прирост опять увеличился: до этого в течение трех дней фиксировали менее 700 новых случаев.
Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине теперь составляет 55 607.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1427 человек (+15 за сутки). Вылечился 28 131 больной (+977 за сутки), 26 049 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев заражения, как и накануне, было выявлено во Львовской области (171) и Киеве (147).
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3935 человек с коронавирусом, в том числе 93 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.
Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 827 157 тестирований на коронавирус (в том числе 13 675 – за последние сутки), еще 383 669 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,3 млн, из них более 7,39 млн вылечились, а более 578,6 тыс. умерли.