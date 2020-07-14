Многие не могут оценить угрозу COVID-19, пока не столкнутся с ней, и думают, что болячка пройдет мимо. Может пройти. А может и зацепить

Бывший внефракционный народный депутат Украины.
Родители моего помощника заболели коронавирусом. Оба. Радует, что это не тяжелая форма. Порядка 30% сотрудников в их компании также болеют. Это Львов.
Моя близкая приятельница позавчера заболела коронавирусом. Она и ее семья ушли на самоизоляцию. Это Черновцы. Вернее, возле них.
Мой старый приятель уже трое суток, как выполз из-под аппарата ИВЛ. За 10 дней у него минус 7 кг и вся семья на нервах. Это Киев.
В начале мая этого года мама моего друга в Нью-Йорке переболела коронавирусом и победила.
А в конце мая у моего приятеля в Испании от коронавируса скончались сын и жена. А он выжил.
Теперь расскажите мне, что никакого COVID-19 не существует и на него можно не обращать внимания.
Что я хочу сказать? Что многие не могут оценить угрозу, пока не столкнутся с ней, и думают, что болячка пройдет мимо. Может пройти. А может зацепить. Поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности.
Берегите себя, соблюдайте дистанцию, мойте руки, пользуйтесь антисептиками для рук и носите маску в общественных местах. Последнее вы делаете не столько для себя, сколько для других. Если вы где-то подхватили коронавирус, то ношение вами маски может минимизировать возможность заражения других людей. Позаботьтесь не только о себе.
И не воспринимайте COVID-19 как пугалку. Все серьезно. Особенно для тех, кто не сможет победить вирус. А вакцины все еще нет.
Источник: Борислав Береза / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора