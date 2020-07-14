Кабмин Украины рассмотрит вопрос о продлении карантина на следующей неделе – СМИ

Адаптивный карантин, который был введен в Украине 22 мая, может быть продлен на следующем заседании Кабинета Министров, заявил источник агентства "Интерфакс-Украина".

Кабинет Министров Украины на следующей неделе рассмотрит вопрос о необходимости продления карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в Министерстве здравоохранения.

"На следующей неделе состоится заседание Кабмина, на котором будут рассматривать вопросы необходимости продления карантина", – сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о продлении адаптивного карантина.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта. С 12 марта в стране действует карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. С 22 мая в стране действует так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии улучшения эпидемической ситуации.

Последний раз Кабмин продлил действие карантина до 31 июля. Источник газеты "Сегодня" в Минздраве заявлял, что карантин, скорее всего, будет продлен еще на две недели.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных.