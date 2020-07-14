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ОБЩЕСТВО

В Украине третий день менее 700 новых случаев коронавируса

Больше всего новых случаев заражения было выявлено во Львовской области и Киеве, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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За сутки в Украине сделали 9711 тестирований на коронавирус методом ПЦР
За сутки в Украине сделали 9711 тестирований на коронавирус методом ПЦР
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, сообщил Совет национальной безопасности и обороны. 

За последние сутки его выявили у 638 человек. Третий день суточный прирост держится на уровне менее 700, до этого в течение четырех дней фиксировали не менее 800 случаев. 

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1412 человек (+14 за сутки). Вылечилось 27 154 больных (+651 за сутки), 26 205 продолжают болеть. 

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской области (147) и Киеве (112). 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3968 человек с коронавирусом, в том числе 104 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома. 

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 813 396 тестирований на коронавирус (в том числе 9711 – за последние сутки), еще 370 053 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве:

  • Винницкая область – 2148;
  • Волынская область – 3080;
  • Днепропетровская область – 1146;
  • Донецкая область – 765;
  • Житомирская область – 1542;
  • Закарпатская область – 4055;
  • Запорожская область – 622;
  • Ивано-Франковская область – 3127;
  • Киев – 6350;
  • Киевская область – 3090;
  • Кировоградская область – 674;
  • Луганская область – 95;
  • Львовская область – 7254;
  • Николаевская область – 487;
  • Одесская область – 2258;
  • Полтавская область – 334;
  • Ровенская область – 4740;
  • Сумская область – 341;
  • Тернопольская область – 2276;
  • Харьковская область – 2723;
  • Херсонская область – 204;
  • Хмельницкая область – 909;
  • Черкасская область – 755;
  • Черновицкая область – 5184;
  • Черниговская область – 612.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2078561175601933

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,1 млн, из них более 7,2 млн вылечились, а более 573 тыс. умерли.

Теги: СНБО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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