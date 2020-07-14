Для посещения украинцев открыты уже 25 стран – Кулеба

В последние дни в список стран, открытых для посещения украинцев, добавились Багамские острова и Ливан, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ряд стран требует от украинцев на границе наличие уже сделанного теста Фото: depositphotos.com

Для украинских туристов открыты уже 25 направлений для путешествий. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Сейчас для въезда украинцев открыты: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.

В последние дни в этот список добавились Багамские острова и Ливан для путешествий.

Кулеба рассказал, что по приезде в Турцию граждане Украины должны будут пройти медицинский осмотр и в случае наличия симптомов недомогания сдать тест на коронавирус. Ряд стран требует наличие уже сделанного теста – это Хорватия, Тунис, Багамские острова.

В Сербию въезд разрешен без ограничения, в Черногории нужно будет отбыть обязательную обсервацию 14 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,1 млн, из них более 7,2 млн вылечились, а более 573 тыс. умерли.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных.