Кулеба об убийстве военного медика на Донбассе: Эта ситуация получит огласку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал вандализмом факт убийства военного медика на Донбассе в момент эвакуации раненых и погибших.

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Буду лично поднимать этот вопрос. Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем всех наших партнеров. Эта ситуация получит огласку", – подчеркнул Кулеба.

Он назвал вандализмом факт убийства медика в момент эвакуации раненых и погибших.

13 июля в штабе операции Объединенных сил сообщили, что российские оккупанты убили медика, который эвакуировал тело убитого украинского военного. Для эвакуации был объявлен режим тишины. По информации штаба ООС, со стороны боевиков открыли огонь по группе, которая подошла к месту происшествия. Погиб врач, двое украинских военнослужащих ранены.