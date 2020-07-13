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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты убили медика, который эвакуировал тело убитого украинского военного – штаб ООС

Для эвакуации тела погибшего бойца ВСУ был объявлен режим тишины. По информации штаба ООС, со стороны боевиков открыли огонь по группе, которая подошла к месту происшествия. Погиб врач, двое украинских военнослужащих ранены.

В Донецкой области погиб военный врач
В Донецкой области погиб военный врач
Фото: mil.gov.ua (архив)

13 июля российско-оккупационные войска совершили убийство украинского медика, который согласно договоренности, пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.

Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

"Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирования", – сказано в сводке.

Случившееся в штабе назвали "очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм".

Тела погибших и один раненый остаются на месте обстрела. Идут переговоры с миссией ОБСЕ об их эвакуации.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/897841740708443

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: ОБСЕ, эвакуация, Зайцево, ВСУ, военнослужащий, режим тишины, врач, ООС
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