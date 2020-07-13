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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе сегодня погибли двое украинских военных

Один военнослужащий операции Объединенных сил погиб сегодня в результате обстрела неподалеку от Славного Донецкой области, еще один подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе Зайцево, сообщили в штабе ООС.

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Украинские военнослужащие выполняли боевое задание
Украинские военнослужащие выполняли боевое задание
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Сегодня на Донбассе погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"13 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку от Славного. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника", – говорится в сообщении.

Еще один украинский военный погиб вблизи Зайцево Донецкой области.

"Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий ООС получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", – отметили в штабе.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/897533140739303

Накануне в зоне проведения ООС ранения и травмы получили шестеро украинских военных.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, боевики, украинский военный, Зайцево, война на Донбассе, погибшие, операция Объединенных сил, ООС
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