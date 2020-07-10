Резников: Минские соглашения могут изменить только лидеры "Нормандской четверки"

Следующая встреча в нормандском формате может пройти заочно, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников: Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори Фото: president.gov.ua

Минские соглашения могут изменить только лидеры "Нормандской четверки". Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Алексей Резников.

"Решение о том, что "Минск" "родился", было принято на уровне нормандского формата, соответственно, только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения, связанные с "Минском". Трехсторонняя контактная группа – это технический и логистический центр, задача которого – контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами нормандского формата", – сказал Резников.

По его словам, встреча в нормандском формате может пройти заочно, если на это согласятся лидеры стран-участниц. Также Резников уточнил, что консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств, согласованных на предыдущем саммите в Париже.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау [Ангелы] Меркель о том, что "Минск" не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", – резюмировал Резников.

10 июля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который участвует в переговорах по урегулированию конфликта в нормандском формате, обвинил Украину в намерении выйти из переговоров в минском и нормандском форматах. Об этом он заявил, комментируя статью Резникова, которая была опубликована на сайте The Atlantic Council. В ней вице-премьер, в частности, пишет о необходимости "пересмотра минского процесса и адаптации рамок нынешнего диалога" с учетом геополитических реалий. При этом он также подчеркивал, что "Украина выступает за продолжение диалога в рамках минского процесса".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.