Козак обвинил Украину в намерении выйти из Минских соглашений

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак расценил слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о необходимости модернизации Минских соглашений как намерение выйти из минского и нормандского форматов.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который участвует в переговорах по урегулированию конфликта в нормандском формате, обвинил Украину в намерении выйти из переговоров в минском и нормандском форматах. Об этом он заявил 10 июля, комментируя статью вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, пишет ТАСС.

По его словам, если в ближайшее время высказывания Резникова не будут подтверждены или опровергнуты, то "это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта".

Речь идет о статье Алексея Резникова, которая была опубликована на сайте The Atlantic Council. В ней вице-премьер, в частности, пишет о необходимости "пересмотра минского процесса и адаптации рамок нынешнего диалога" с учетом геополитических реалий. При этом он также подчеркивал, что "Украина выступает за продолжение диалога в рамках минского процесса".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.