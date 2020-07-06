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ПОЛИТИКА

Россия не предъявляла никаких ультиматумов в Берлине – Резников

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал надуманными публикации об ультиматумах российской стороны на переговорах в Берлине, которые состоялись 3 июля.

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Резников: Слово "ультиматум" не может быть применено к переговорам, которые происходили
Резников: Слово "ультиматум" не может быть применено к переговорам, которые происходили
Фото: president.gov.ua

Во время недавних переговоров в Берлине российская сторона не предъявляла Украине никаких ультиматумов. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Это надуманная история и слово "ультиматум" не может быть применено к переговорам, которые происходили", – подчеркнул он.

3 июля 2020 года в Берлине встретились политические советники лидеров "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Переговоры длились 11 часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак потребовал от Украины "разработать и согласовать с Донбассом" десятки законов, а также посетовал, что на встрече не удалось договориться о так называемом особом статусе региона. В Офисе президента Украины по итогам встречи заявили, что Россия "взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".

Немецкое издание Der Spiegel писало, что в ходе этих переговоров Россия требовала значительных уступок от Украины в части юридического оформления статуса оккупированных районов. РФ также потребовала, чтобы Украина не позже 6 июля представила трехсторонней контактной группе проект изменений в Конституцию, касающихся статуса ОРДЛО. 

"Никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может", – подчеркнул Резников в эфире "Громадського радіо".

Теги: Украина, Берлин, Дмитрий Козак, переговоры, Алексей Резников, нормандский формат, российская агрессия, война на Донбассе, ОРДЛО
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