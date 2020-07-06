Песков заявил, что ничего не знает о возможном присоединении к РФ территорий оккупированного Донбасса

О возможном скором присоединении ОРДЛО к России заявил бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и дальше будет поддерживать жителей оккупированных территорий Донбасса.

Песков: Мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о возможном присоединении оккупированных боевиками территорий Донбасса к России. Об этом он сообщил в комментарии журналистам, пишет РБК.

"Что касается каких-то шагов в сторону России, я информацией на этот счет не располагаю", – отметил Песков.

Он сказал, что решение о предоставлении российского гражданства жителями оккупированного Донбасса принималось в РФ, исходя из "сугубо гуманитарных соображений".

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва будет и дальше поддерживать жителей Донбасса, потому что "мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины".

Бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай 4 июля высказал мнение, что оккупированные боевиками на Донбассе территории в скором времени войдут в состав России.

Таким образом Кремль пытается прозондировать реакцию Украины и мирового сообщества на подобную перспективу, считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.