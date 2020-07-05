Экс-"премьер ДНР" Бородай заявил, что террористические "ЛНР" и "ДНР" скоро войдут в состав РФ

Жители оккупированного Донбасса, у которых есть российские паспорта, приняли участие в голосовании по изменениям к конституции РФ, заявил бывший "премьер-министр ДНР", гражданин России Александр Бородай.

Бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай высказал мнение, что оккупированные боевиками на Донбассе территории в скором времени войдут в состав России. Об этом он сообщил на съезде российской партии "Родина", который проходил 4 июля в Ленинградской области РФ.

"Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации (де-факто они уже являются частью РФ), а станут таковой и де-юре", – сказал Бородай.

Он заявил, что жители оккупированного Донбасса, у которых есть российские паспорта, приняли участие в голосовании по изменениям к конституции РФ.

"Конечно, мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам в конституцию – это очень важный шаг", – добавил Бородай.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.