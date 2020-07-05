Россия на переговорах в нормандском формате в Берлине требовала значительных уступок от Украины – СМИ

В распоряжении издания Der Spiegel оказался рабочий документ российской делегации, подготовленный к встрече на уровне советников в нормандском формате, которая состоялась 3 июля. В частности, российская сторона требовала, чтобы Украина представила проект изменений в Конституцию о статусе ОРДЛО до 6 июля.

На переговорах по конфликту в Украине Москва настаивает на скорейшем юридическом оформлении статуса сепаратистских районов. Это следует из рабочего документа российской делегации, прибывшей в Берлин на переговоры политических советников в нормандском формате, сообщило издание Der Spiegel.

Неофициальный перечень требований получен изданием из кругов, близких к правительству РФ.

Так, один из пунктов требует, чтобы Украина не позже 6 июля представила контактной группе минских переговоров проект изменений в Конституцию, касающихся статуса ОРДЛО. Кроме того, Россия хочет, чтобы Киев активизировал усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера, которая предусматривает, что районы, контролируемые сепаратистами, автоматически получат постоянный особый статус, если ОБСЕ признает местные выборы на этой территории свободными и честными.

Также, по мнению российских переговорщиков, Украина должна "без дополнительных условий" к 6 июля составить список удерживаемых лиц, освобождения которых она требует от боевиков. Последние обязуются, в свою очередь, предоставить соответствующий список заключенных украинских тюрем.

Переговоры об урегулировании конфликта на востоке Украины ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

3 июля 2020 года в Берлине встретились политические советники стран нормандского формата. Переговоры длились 11 часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак потребовал от Украины "разработать и согласовать с Донбассом" десятки законов, а также посетовал, что на встрече не удалось договориться о так называемом особом статусе региона. В Офисе президента Украины по итогам встречи заявили, что Россия "взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".