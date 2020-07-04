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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советники "Нормандской четверки" в Берлине пытались согласовать дату следующего саммита – Козак

Говорить о сроках проведения саммита лидеров "Нормандской четверки" пока рано, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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Политические советники в Берлине не достигли конкретных договоренностей, сообщил Козак
Политические советники в Берлине не достигли конкретных договоренностей, сообщил Козак
Фото: EPA

Политические советники "Нормандской четверки" на встрече в Берлине 3 июля пытались согласовать дату проведения следующего саммита в нормандском формате. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом по итогам встречи заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты нормандского саммита на высшем уровне, но об этом пока говорить очень и очень рано", – сказал он.

Козак добавил, что для проведения саммита "необходимо выполнить в полном объеме те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря, прежде всего весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта". По его мнению, Украина должна разработать "и согласовать с Донбассом" десятки законов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Дмитрий Козак, нормандский формат, российская агрессия, война на Донбассе
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