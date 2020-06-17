Ермак: Идея консультативного совета по Донбассу позволила вернуть 20 граждан Украины. Считаю, это того стоило

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает, что идея создания консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не является "зрадою", но раз общество идею не восприняло, то от нее было принято решение отказаться.

Ермак: Когда общество увидит, какие люди будут появляться в рамках ТКГ, любые подозрения и намеки на "зраду" развеются Фото: EPA

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua, которое вышло 17 июня, заявил, что идея создания консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) помогла освободить удерживаемых лиц.

"Протокол о консультативном совете, что тогда, что сейчас, не имеет никакой силы. Но это позволило нам осуществить обмен пленными и вернуть 20 наших граждан (обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками состоялся 16 апреля. Украина забрала из ОРДЛО 20 человек, а передала боевикам 14. – "ГОРДОН"). Я считаю, что это того стоило. Я рад, что общество внимательно следит за всеми процессами. Мы смогли вернуть людей, взбодрить минский процесс и занять доминирующую позицию. Когда общество увидит, какие люди будут появляться в рамках ТКГ, любые подозрения и намеки на "зраду" развеются", – убежден Ермак.

Он сказал, что не помнит, кто именно был автором идеи о создании консультативного совета.

"Идея родилась во время переговоров. По-моему, время показало, что я не из робкого десятка. Если бы это была моя идея, я бы сказал. Возможно, в процессе разговора кто-то сказал о том, что может быть какой-то совет в рамках политической подгруппы, кто-то другой предложил назвать его консультативным. То есть не было одного автора идеи", – рассказал Ермак.

Он по-прежнему считает, что "никакой "зради" в этом не было, но подчеркнул, что без поддержки общества "не будет никаких движений".

По словам Ермака, решение о консультативном совете родилось как альтернатива переговорам с так называемыми представителями группировок "ДНР" и "ЛНР".

"Как только началась моя работа в нормандском формате, когда президент [Владимир] Зеленский вступил в должность, а [бывший президент] Леонид Кучма был назначен главой нашей делегации, мы прочитали Минские соглашения и увидели, что там есть положение о согласовании трех законопроектов с так называемыми представителями территорий. Естественно, сразу встал вопрос: кто такие эти "представители территорий"? Мы увидели, что шесть лет общество кормили ложью, что за одним столом с украинской делегацией сидели так называемые представители никем не признанных квазигосударственных образований "ЛНР/ДНР". Более того, в Минских соглашениях даже зафиксированы их подписи. По чьей инициативе они там появились – отдельный вопрос", – сказал Ермак.

Украина была против, чтобы "представителями территорий" считались "представители никем не признанных квазигосударственных образований "ЛНР/ДНР", отметил руководитель Офиса президента. Так появилась идея создать консультативный совет, куда должны были войти "уважаемые местные жители", которые не имеют отношения к "непризнанным квазигосударственным образованиям, не являются террористами, сепаратистами, не участвовали в военных действиях и являются моральными авторитетами".

"[Но] это не тот случай, когда приходишь к врачу, а он говорит: "Доверься мне, проснешься, и все будет хорошо". Слишком дорогую цену общество уже заплатило и продолжает платить. Я абсолютно нормально отношусь к критике, более того, приветствую ее. Именно поэтому было зафиксировано: выносить на одобрение наших партнеров ОБСЕ, на рассмотрение Германии и Франции этот проект, не обсудив его внутри страны, невозможно. А внутри страны это вызвало резонанс", – сказал Ермак.

При этом он подчеркнул, что его подпись и подпись заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака под документом о создании консультативного совета не несут ни юридической, ни моральной силы.

"Никакой силы они не несут. Там не стоит подпись. Там стоит просто слово "согласен", – сказал Ермак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР". Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.

11 марта 2020 года в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" заявили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны были войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, создание этого органа "зафиксировало бы субъектность ОРДЛО", а боевики получили бы право голоса наравне с Украиной, тогда как у РФ был бы статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Идея создания совета вызвала критику со стороны ряда политиков и гражданских активистов. 13 марта под Офисом президента прошла акция протеста. Участники держали плакаты "Вирус малоросса более смертельный, чем коронавирус", "Не распространяй вирус Кремля", "Нет переговорам с террористами" и др.

После скандала Ермак заявил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. Планировалось, что совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы", объяснил он.

3 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что тема консультативного совета закрыта.