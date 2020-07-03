Ермак и Резников в Берлине проведут встречу с замглавы администрации Путина

Встреча политических советников лидеров "Нормандской четверки" – главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, вице-премьера Алексея Резникова и Дмитрия Козака, замглавы администрации президента РФ Владимира Путина, – будет посвящена перспективам проведения следующего саммита в нормандском формате.

Резников и Ермак отправились на переговоры в Берлин Фото: president.gov.ua

3 июля в Берлине состоится встреча политических советников лидеров "Нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

В украинскую делегацию входят вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак.

В посольстве РФ в Германии агентству "Интерфакс" заявили, что Россию на встрече будет представлять замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине", – сообщили в Офисе президента Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.

13 мая стало известно, что в Берлин для консультаций прилетал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он заявлял, что его общение с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель прошло конструктивно.