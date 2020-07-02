Россия ежегодно тратит на оккупированные Крым и Донбасс до $5 млрд – Резников

Из бюджета Российской Федерации на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в год выделяется в среднем $5 млрд, об этом во время пресс конференции "Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя" заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщил 2 июля "Укрінформ".

"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным это $1 млрд 300 тыс в год на гражданские дела, и $3,7 млрд в год на войну, на военные вопросы. В среднем 5 млрд долларов в год ", – отметил Резников.

По его словам, финансирование осуществляется разными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории РФ, в частности, через другие аннексированые территории.

Между Украиной и Россией седьмой год продолжается конфликт. Весной 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение его к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.