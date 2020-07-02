Боевики "ДНР" пытались завербовать жителя Винницкой области – СБУ

После возвращения из ОРДЛО на подконтрольную украинской власти территорию мужчина обратился в Службу безопасности Украины и дал подробные показания об обстоятельствах вербовки оккупантами, сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили факт вербовки жителя Винницкой области представителями так называемого "МГБ ДНР". Об этом 2 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина ездил к родственникам, проживающим на временно оккупированной территории Донбасса. При пересечении линии разграничения его задержали боевики. Доставив мужчину в спецтюрьму в Донецке, оккупанты прибегали к психологическому давлению и физическим пыткам, чтобы склонить его к сотрудничеству. Боевики требовали от мужчины собирать и передавать им информацию, в том числе фотоматериалы, об украинских стратегических объектах.

После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина обратился в СБУ и дал подробные показания об обстоятельствах вербовки оккупантами и поставленных ему задачах.

"Государственная измена и содействие деятельности террористической организации наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий в ущерб государственной безопасности и добровольно сообщили правоохранителям об обстоятельствах вербовки", – подчеркнули в СБУ.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.