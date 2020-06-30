Боевики открыли огонь возле Новозвановки, ранены двое украинских военных – штаб ООС

Боевики 30 июня открыли огонь на луганском направлении возле Новозвановки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Отмечается, что российские оккупанты использовали минометы 120-го калибра, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрела ранены двое украинских военных. С осколочными ранениями их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, где оказали надлежащую медицинскую помощь.
Объединенные силы открыли по российским оккупантам ответный огонь. Потери противника уточняются.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.