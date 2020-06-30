На Донбассе ранения получили двое украинских военных

В штабе операции Объединенных сил рассказали, что представители незаконных формирований 28 июня обстреляли жилые дома в Новолуганском Донецкой области.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против сил ООС запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь вблизи хутора Вольный, у Крымского, Луганского и Пивденного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – неподалеку от Березового, Старогнатовки и Марьинки.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. По данным разведки, 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков", – говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что по уточненной информации, вечером 28 июня боевики из района не подконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62 мм.

"В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших в результате вражеского обстрела граждан, к счастью, нет. Наблюдатели от украинской стороны из Совместного центра координации и контроля, которые работали на месте происшествия, также установили, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению", – отметили в штабе.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Невельского. Без потерь с украинской стороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.