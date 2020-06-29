Боевики трижды обстреляли укрепления украинских военных возле Крымского – штаб ООС

С начала суток 29 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики трижды обстреляли укрепления украинских военных возле Крымского. Об этом 29 июня сообщает штаб операции Объединенных сил.

Сначала российские оккупанты использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, а позже – минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии соприкосновения сторон.

Помимо этого, противник дважды обстрелял украинских защитников вблизи хутора Вольный. Боевики открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также оккупанты дважды открывали огонь недалеко от Березового. Противник обстреливал украинских военных из ПТРК, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Всего с начала суток 29 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медпомощь.

Силы ООС открывали по российским оккупантам ответный огонь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.