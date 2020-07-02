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Боевики "ДНР" возили жителей оккупированного Донбасса голосовать за поправки к конституции РФ – Министерство по вопросам реинтеграции

Оккупационная администрация ОРДО блокирует работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, однако организовала поездки жителей оккупированной территории в Россию для голосования за изменения в российскую конституцию. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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КПВВ в Станице Луганской работает
КПВВ в Станице Луганской работает
Фото: dpsu.gov.ua

Оккупационные власти ОРДО организовывали поездки жителей оккупированной территории Донецкой области в РФ для голосования за изменения в российской конституции. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Со стороны украинской власти сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасное движение через контрольные пункты въезда-выезда, в частности, установлен максимально лояльный режим пересечения для детей, которые планируют поступать в украинские вузы, для других категорий предложен прозрачный порядок и условия прохождения самоизоляции с целью обеспечения безопасности во время эпидемии COVID-19. Пересечение КПВВ в Луганской и Херсонской областях по этим правилам обеспечивается в штатном режиме", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там напомнили, что представители ОРДО вначале установили требование въезда на временно оккупированную боевиками территорию области исключительно по спискам с последующей обязательной обсервацией в течение 14 дней в больницах. Однако сейчас все КПВВ в Донецкой области полностью заблокированы.

"При этом, начиная с 24 июня, оккупационная "власть" обеспечивала организованные поездки жителей Донецкой области, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в конституции РФ. Сейчас движение на временно неподконтрольном участке российско-украинской границы открыто, никакие меры по обеспечению безопасности во время эпидемии не принимаются", – сообщили в Министерстве.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.

Теги: Россия, Донбасс, боевики, Станица Луганская, ДНР, Новотроицкое, голосование, изменения в Конституцию, КПВВ
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