Боевики заблокировали работу КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" – Госпогранслужба Украины

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
"С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня – КПВВ "Новотроицкое". Пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Пропускные операции на КПВВ "Майорское" и "Гнутово" в настоящее время не ведутся", – отметили в ГПСУ.
"Станица Луганская" работает ежедневно с 7.00 до 18.00 на выезд в оккупированные районы и с 7.00 до 20.00 на въезд на подконтрольную правительству территорию Украины.
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