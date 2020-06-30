Боевики заблокировали работу КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" – Госпогранслужба Украины

На линии разграничения на Донбассе пропуск граждан проводится только на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Работа КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" заблокирована.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня – КПВВ "Новотроицкое". Пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Пропускные операции на КПВВ "Майорское" и "Гнутово" в настоящее время не ведутся", – отметили в ГПСУ.

"Станица Луганская" работает ежедневно с 7.00 до 18.00 на выезд в оккупированные районы и с 7.00 до 20.00 на въезд на подконтрольную правительству территорию Украины.