КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ Short News

Кулеба объяснил, почему Украина не требует от России компенсацию за оккупацию Крыма

Украина не намерена требовать от России репараций за оккупацию Крыма, так как это противоречит стратегии Киева по возвращению полуострова под юрисдикцию Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Крым.Реалии" (фрагмент интервью опубликован на сайте "Радіо Свобода"). "Вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это или как? Типа – заплатите деньги, и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, что оно незаконно и что это оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем статусе государства-оккупанта", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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