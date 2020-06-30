Кулеба объяснил, почему Украина не требует от России компенсацию за оккупацию Крыма

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Крым.Реалии" (фрагмент интервью опубликован на сайте "Радіо Свобода").
"Вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это или как? Типа – заплатите деньги, и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, что оно незаконно и что это оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем статусе государства-оккупанта", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".