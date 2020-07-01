МИД Украины призвал ввести санкции против организаторов незаконного голосования за изменения в конституции РФ в Крыму

Результаты голосования за изменения в конституции РФ на территории оккупированного Крыма будут юридически ничтожными, заявили в МИД Украины.

В МИД Украины подчеркнули, что результаты российского голосования в Крыму не будут иметь никаких правовых последствий Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины призвало ввести санкции против организаторов незаконного голосования за изменения в конституции РФ на территории оккупированного Крыма. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в том числе ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированных АР Крым и Севастополя", – сказано в сообщении.

В МИД выразили протест по поводу незаконного визита в Крым депутатов Европарламента, среди которых оказались член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, а также отдельные граждане Германии, Швеции и Болгарии.

Помимо этого, в МИД Украины подчеркнули, что результаты российского голосования на территории Крыма – юридически ничтожные, они не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно было онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

Избирательные участки организовывали в том числе в багажниках автомобилей, у детских площадок, на лавках и пнях, отмечает "Сноб". В Израиле россиянка Яэли Ильински смогла трижды проголосовать: электронным способом, а также в диппредставительствах в Хайфе и Тель-Авиве, российскому журналисту Павлу Лобкову удалось принять участие в плебисците два раза: онлайн и на участке в Москве.

Общероссийское голосование проходит 1 июля.

В Европарламенте заявили, что не отправляли в Крым своих наблюдателей, а посещение украинского полуострова или РФ с целью наблюдения за ходом голосования любым членом ЕП стоит рассматривать как его собственную инициативу.

30 июня закончилось онлайн-голосование. Явка на него составила 93,02%.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.