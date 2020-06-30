Онлайн-голосование по поправкам в конституцию РФ завершилось. Явка – 93,02%

Дистанционное голосование по поправкам в конституцию РФ, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области, завершилось. Для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от жителей столицы и почти 140 тыс. – от нижегородцев.

Получить электронные бюллетени можно было 30 июня до 19.59 Фото: EPA

В России завершилось дистанционное голосование по поправкам в конституцию, которое стартовало 25 июня в 10.00. Итоговая явка на 20.00 30 июня составила 93,02%, сообщило информационное агентство ТАСС.

Принять участие в дистанционном голосовании могли жители Москвы и Нижегородской области. Для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от жителей столицы и почти 140 тыс. – от нижегородцев, отмечает агентство.

Получить электронные бюллетени можно было 30 июня до 19.59. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе mos.ru или gosuslugi.ru и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил на телефон.

Как передает корреспондент ТАСС, согласно данным на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, итоговая явка составила 93,02%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания. Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

По информации Центризбиркома РФ на 29 июня, в плебисците уже приняли участие 40 415 883 гражданина страны (явка 37,2%).

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.