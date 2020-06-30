Ведущий российского телеканала назвал поправки в конституцию безумием и уволился

Ведущий телеканала "Россия-24" в Красноярске Владимир Жаринов считает поправки в конституцию РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, историческим преступлением. Об этом он написал в соцсети.

Ведущий телеканала "Россия-24" в ГТРК "Красноярск" Владимир Жаринов написал 29 июня в Facebook, что не может пиарить "откровенно деструктивные действия властей", поэтому написал заявление об увольнении.

"То, что происходит сейчас, выше моего понимания. Поправки в конституцию – историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину (один из организаторов – прости Господи, Ассоциация юристов России), мнения списанных историей "випов", именно в кавычках, некие подачки на детей", – отметил Жаринов в своем посте.

Он заявил, что самоуважение для проголосовавших "за" – слово из другой реальности.