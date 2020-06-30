Ведущий российского телеканала назвал поправки в конституцию безумием и уволился

Ведущий телеканала "Россия-24" в ГТРК "Красноярск" Владимир Жаринов написал 29 июня в Facebook, что не может пиарить "откровенно деструктивные действия властей", поэтому написал заявление об увольнении.
"То, что происходит сейчас, выше моего понимания. Поправки в конституцию – историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину (один из организаторов – прости Господи, Ассоциация юристов России), мнения списанных историей "випов", именно в кавычках, некие подачки на детей", – отметил Жаринов в своем посте.
Он заявил, что самоуважение для проголосовавших "за" – слово из другой реальности.
"Не могу кивать: да, все уже решено, от нас ничего не зависит, это часть нашей работы. За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу. Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии, – уволиться. Ну, и разумеется, голосовать не пойду", – подчеркнул ведущий.
25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания. Общероссийское голосование назначено на 1 июля.
По информации Центризбиркома РФ на 29 июня, в плебисците уже приняли участие 40 415 883 гражданина страны (явка 37,2%).
20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.
В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.