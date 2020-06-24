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В России разработали приложение для контроля явки бюджетников на голосование по конституции – СМИ

В Ярославской области и Алтайском крае России планируют контролировать явку сотрудников предприятий на голосование по поправкам в конституцию через систему штрихкодов, сообщает "Медуза".

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Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ назначено на 1 июля 2020 года
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ назначено на 1 июля 2020 года
Фото: depositphotos.com

В некоторых российских регионах буду использоваться электронную систему для контроля явки бюджетников на голосование за поправки в конституцию. Об этом говорится в расследовании "Медузы", опубликованном 24 июня.

Как выяснили журналисты, для контроля явки будет использоваться IT-система, расположенная на портале votely.ru. По этому адресу должна открываться страница авторизации, на которой нужно выбрать один из 85 регионов России, а затем ввести номер телефона и пароль для входа в систему (на данный момент сайт недоступен).

Принцип работы следующий: каждому предприятию, на котором планируется контролировать явку сотрудников на голосование, выделяется диапазон штрихкодов или QR-кодов; затем "ответственные за мобилизацию на предприятии" загружают в систему таблицу с перечнем всех сотрудников предприятия, их телефонными номерами и присвоенными каждому из них уникальными кодами.

Подсчет количества пришедших на избирательные участки сторонников ведется путем считывания персонального штрихкода или QR-кода с помощью специального программного обеспечения для телефонов на базе Android или iPhone. Сканированием QR- или штрихкодов займутся волонтеры, отмечает издание.

Сканировать QR-коды на участках планируют под видом проведения "проектов дополнительной формы голосования". К ним отнесены викторины, присвоение городам звания "Город трудовой доблести", проекты формирования комфортной городской среды и иные региональные и муниципальные опросы по значимым для населения темам. О таких викторинах уже заявили в Ярославской, Тульской и Вологодской областях.

Как отмечает "Медуза", в Барнауле, Нижнем Новгороде, Ижевске и еще ряде городов объявили о том, что в ходе голосования по поправкам к Конституции также пройдут голосования по вопросу присвоения этим городам звания "Город трудовой доблести".

В день голосования "ответственные за мобилизацию" руководители предприятий, отраслевые министры, региональные руководители и администраторы проекта смогут в режиме реального времени получать информацию о явке голосующих в разрезе по разным предприятиям, отраслям или регионам. Кроме этого, в базе есть возможность получения номеров телефонов сотрудников, которые не проголосовали, и списка проголосовавших.

Один из собеседников журналистов рассказал, что IT-систему votely.ru намерены использовать для контроля явки сотрудников крупных компаний в Ярославской области и Алтайском крае. Второй собеседник сообщил, что в Липецкой области изначально получили инструкции по "мобилизации" от votely.ru, но затем отказались от идеи использовать эту систему.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Россия, Конституция, голосование
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