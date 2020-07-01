Путин проигрывает голосование по поправкам в конституцию в Москве – Гудков

Как минимум в четырех районах Москвы большинство россиян не поддерживают поправки в конституцию РФ, которые предусматривают обнуление сроков президента страны Владимира Путина, сообщил оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков.

Большинство жителей Москвы против поправок в конституцию России. Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ и оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

"Если бы голосование проводилось честно, то [президент России Владимир] Путин бы проиграл голосование как минимум в Москве. Наша команда на протяжении нескольких дней проводит уличные расспросы в московских районах – Хорошево-Мневники, Митино и Строгино. И задают два вопроса: как вы относитесь к поправкам и будете ли вы голосовать "за" или "против". В трех районах большинство выступило против обнуления сроков Путина. То есть Путин проигрывает это голосование", – отметил он.

Экс-депутат также предоставил результаты опроса в трех районах: Митино – 94 "против", 33 "за", Строгино – 74 "против", 34 "за", Хорошево-Мневники – 60 "против", 41 "за".

Кроме того Гудков провел лично опрос в районе Щукино по поводу голосования по поправкам. По его результатам 84 человека "против" (из них 49 пойдут на голосование) и 24 "за" (все они пойдут голосовать или уже проголосовали).

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал Путин. До 30 июня проголосовать можно было онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

Избирательные участки организовывали в том числе в багажниках автомобилей, у детских площадок, на лавках и пнях, отмечает "Сноб". В Израиле россиянка Яэли Ильински смогла трижды проголосовать: электронным способом, а также в диппредставительствах в Хайфе и Тель-Авиве, российскому журналисту Павлу Лобкову удалось принять участие в плебисците два раза: онлайн и на участке в Москве.

Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

30 июня закончилось онлайн-голосование. Явка на него составила 93,02%.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.