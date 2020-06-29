В России обнародовали данные экзит-поллов голосования за поправки в конституцию

По данным ВЦИОМ, 76% россиян, принявших участие в голосовании, поддержали обнуление сроков президентства Владимира Путина и другие поправки в основной закон.

76% участников экзит-полла, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что поддержали внесение поправок в конституцию РФ. Об этом 29 июня сообщил сайт ВЦИОМ.

23,6% высказались против поправок, 0,4% заявили, что испортили бюллетень.

Анонимный опрос проводился 25–28 июня на выходе с 800 избирательных участков в 25 субъектах РФ. В нем приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа 29,4%.

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания. Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

По информации Центризбиркома РФ на 29 июня, в плебисците уже приняли участие 40 415 883 гражданина страны (явка 37,2%).

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.