ЕС не признает референдум о поправках в конституцию РФ на территории Крыма

Европейский союз не признает проведение на территории оккупированного Крыма референдума о внесении поправок в российскую конституцию.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", – подчеркнул он.

Стано также отметил, что "аналогичным образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречие с Минскими соглашениями, не должны принимать участие в выборах, организуемых Российской Федерацией".