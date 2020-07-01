ЕС не признает референдум о поправках в конституцию РФ на территории Крыма

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано, переданном агентству "Интерфакс-Украина".
"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", – подчеркнул он.
Стано также отметил, что "аналогичным образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречие с Минскими соглашениями, не должны принимать участие в выборах, организуемых Российской Федерацией".
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