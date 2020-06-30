Делегация французских евродепутатов планирует посетить оккупированный Крым – СМИ

Оккупационные власти Крыма заявили, что французские делегаты посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе, где проходит голосование по поправкам в конституцию России, отмечает "РИА Новости".

Делегация французских депутатов Европарламента планирует посетить оккупированный Россией Крым с трехдневным визитом. Об этом "РИА Новости" сообщил глава так называемого комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, евродепутаты пробудут в Крыму с 30 июня по 2 июля. Делегацию возглавит депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

Гемпель добавил, что члены делегации планируют в качестве экспертов посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценить голосование по поправкам в конституцию Российской Федерации.

25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал президент РФ Владимир Путин. Онлайн-голосование проводится с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня.

Голосование проходит и в оккупированном Россией Крыму. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что такие действия РФ будут иметь для нее политические и правовые последствия.