В ЦИК РФ сообщили, что большинство россиян поддержали поправки к конституции

По итогам обработки 99,97% протоколов за принятие поправок к российской конституции проголосовали 77,92% избирателей, против – 21,26%, сообщили в ЦИК РФ.

ЦИК РФ обработал 99,9% протоколов голосования по поправкам к Конституции – "за" проголосовали 77,92% избирателей. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Против высказались 21,26%. Явка составила 65%.

По официальным данным, единственным регионом, где число противников принятия поправок превысило число поддержавших, стал Ненецкий автономный округ.

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал Путин. До 30 июня проголосовать можно было онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

Избирательные участки организовывали в том числе в багажниках автомобилей, у детских площадок, на лавках и пнях, отмечает "Сноб". В Израиле россиянка Яэли Ильински смогла трижды проголосовать: электронным способом, а также в диппредставительствах в Хайфе и Тель-Авиве, российскому журналисту Павлу Лобкову удалось принять участие в плебисците два раза: онлайн и на участке в Москве.

Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

30 июня закончилось онлайн-голосование. Явка на него составила 93,02%.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.

Кроме того, теперь в конституции закрепят положение о том, что Россия – правопреемник СССР, добавят упоминание бога, брак определят как союз мужчины и женщины, а русскому языку придадут статус языка государствообразующего народа.