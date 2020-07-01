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Украина призвала ввести санкции против России из-за голосования по поправкам в конституцию РФ в Крыму

Министерство иностранных дел Украины в связи с проведением голосования по внесению поправок в конституцию РФ в оккупированном Россией Крыму призвало усилить санкционное давление на Кремль.

Заявление опубликовано 1 июля на официальном сайте МИД Украины. "Так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводятся Россией на оккупированной территории, – грубое нарушение принципов международного права, в том числе Устава ООН, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года и "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина)" 2016–2019 годов. [...] Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в том числе ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя", – подчеркнули в МИД.

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